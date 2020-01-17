Мир

«Путин умрет — и начнется смута»: к чему Кремль готовит Россию и зачем ему понадобился Мишустин

— Что, по вашему мнению, могут означать объявленные Путиным изменения в конституции и властных структурах России?

— Его цель ясна: сохранить власть после 2024 года. Но пока непонятно, в какой форме это будет сделано. Возможностей у Путина много: то ли как председатель Госсовета, то ли как премьер с расширенными полномочиями, то ли вообще объявят, что конституция новая — значит, все его старые президентские сроки аннулируются и можно будет начинать по новой баллотироваться в президенты.

Вообще, большинство из того, что Путин говорил в своем послании, никакого значения не имеет, идет как некий прицеп, довесок к основному блюду. А вот еще одна важная поправка — то, что давно просили российские спецслужбы и ура-патриоты: это превалирование на территории России российских законов над международным правом. Это символический акт, демонстрирующий: «Нам все пофигу». Он позволит не выполнять рекомендации и решения международных инстанций, того же Европейского суда по правам человека, например.

Но главное в послании — это продление путинской власти. Идея предложенных конституционных изменений — сделать Путина пожизненным верховным правителем, неважно, как он будет называться.

— Но если сейчас Путин-президент — царь и бог, то, согласно анонсированным им изменениям, с одной стороны президентские полномочия будут несколько урезаны. А с другой — полномочия и президента, и премьера, и парламента будут взаимно ограничены, ни у какой ветви власти не будет нынешних возможностей. В России не будет больше царя и бога?

— Царь и бог как раз и будет. Ему не нужны какие-то конституционные полномочия и формальные должности. Бог на то и бог, что он вне этой мирской суеты. Путин может, к примеру, занять должность председателя Госсовета. Поскольку все остальные ветви власти будут ослаблены — им придется принимать его как верховного арбитра и бегать к нему на правеж. А он будет кем-то вроде Елбасы-Назарбаева или Дэн Сяопина.

— То есть отсутствие обладания всей формальной полнотой власти не помешает ему остаться серым кардиналом?

— Даже не серым, а белым — он не будет скрываться. Это у него не в первый раз — когда он Медведева поставил зиц-президентом, Путин тоже не обладал формально полнотой власти. Но тогда это не мешало ему быть реальным руководителем России и вернуться впоследствии на главную должность.

— А зачем нужно продвижение в премьеры Мишустина?

— В лице Мишустина, возможно, готовят нового зиц-президента. Это идеальная кандидатура — его никто не знает, может, он неплох как управленец, бюрократ, но он не политик, 99% населения страны впервые о нем услышало. Удобный серый чиновник, у которого нет лидерских качеств и электорального потенциала. Возможно, он технический премьер — это мы узнаем через несколько лет.

— А чем Медведев-то не понравился: тихо спит, без «лидерских качеств и электорального потенциала», управляем…

— Он надоел всем, в том числе и Путину, я думаю. Если готовится зиц-президент, то Медведева продвинуть на этот пост, даже при всей недемократичности выборов в России, было бы сложно. Он самый непопулярный чиновник в России. Видимо, поэтому решили влить свежей крови в эти дряхлые меха.

— С одной стороны, учтены пожелания силовиков, спецслужб и иже с ними, которые теперь смогут не опасаться ЕСПЧ, Гааги, Стокгольмского арбитража и проч. Но с другой некоторые эксперты считают — планирующиеся изменения ослабляют позиции силовиков во внутренней политике России.

— Мне кажется, что эти позиции настолько сильны, что никакой Мишустин угрожать им не сможет. Он будет консильери при силовой мафии. В мафии всегда были такие интеллигентные экономисты, управленцы, которые управляли их капиталами, адвокаты, которые отмазывали их в судах и т. д. , но не претендовали на главенствующую роль в мафиозных структурах.

«Многие типа приличные люди пишут, мол, заживем теперь, — написал Игорь Эйдман в Facebook. — Мишустин — эффективный управленец, хороший специалист по цифровизации, грамотный профессионал, знает языки и т. д. Очень плохо, если бы это было правдой. Любой мафии нужны консильери, умники, бухгалтеры, адвокаты. Они призваны решать финансовые, экономические, юридические задачи преступных семей. Если они эффективны, мафия процветает. Медведев был мешком с трухой, полным нулем. И это замечательно. Занимая ключевую позицию в путинской мафии, он помимо своей воли мешал ее экспансии. Если бы сейчас его сменил реально эффективный профессионал — быть беде. Однако, к счастью, думаю, что это не так. Просто идет очередная пиар-кампания по раздуванию очередного нуля».

— Сейчас в России парламент вторичен, выполняет все, что ему прикажет царь. Смогут ли руководители Госдумы, Совета Федерации стать самостоятельными политическими игроками после получения новых полномочий?

— Нет, конечно. Пока Путин не уйдет из российской политики — а уйдет он, скорее всего, только в мир иной, когда ему время придет, — никакой независимости и самостоятельности ни у кого не будет. В России будет оставаться абсолютно управляемая система с царем — не президентом, а именно царем — наверху. У нас абсолютная монархия. Есть самодержавный царь, который почему-то называет себя президентом. Есть его опричники, которые могут растерзать кого угодно. Есть бояре, которые боятся этих опричников и трясутся от каждого шороха — потому что за ними могут прийти (по примеру того же экс-министра Улюкаева или экс-губернатора Белых и других бояр, которых эти опричники «съели»). Есть коммерсы, которые зарабатывают бабки на дружбе с опричниками, связях с властями и покровительстве царем. И так далее, такая феодальная самодержавная система, которая будет продолжаться, пока царь жив.

Другое дело — что будет с передачей престола. После смерти царя с этим возникнут проблемы — ни на секунду не сомневаюсь. Так обычно бывает после мощного самодержавного правления — вспомните Ивана Грозного. Путин умрет — и начнется смута.

— А зачем нужно такое «перетрахивание» бояр и коммерсов, если они ведут себя тише воды, ниже травы, царю не перечат, доходами делятся?

— Эти мероприятия помогают сохранять систему. Есть множество всяких кланов, которые друг друга ненавидят и один другого готовы сгрызть. Кормовая база, с которой эти волки кормятся, ограничена. И чем меньше волков — тем больше жратвы на каждого. Поэтому при любом удобном случае они стараются сожрать друг друга. А Путин как верховный арбитр — он их разводит, дает санкции на аресты или не дает. Все от него зависят. Ему это очень удобно и выгодно.

— В чем же его выгода?

— Если бы они были едины, у них были хорошие отношения, они, условно, могли бы какие-то заговоры плести или ограничивать его власть. А так — идет война всех против всех. И Путин при этом обладает контрольным пакетом. Единственный человек, который решает, кому жить, кому умирать, кому сидеть, а кому продолжать воровать, — это он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, почему российское руководство боится выйти из-под власти вора в законе.

Когда начнется денацификация России, Игорь Эйдман ранее рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».



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