Деньги

Доллар резко взлетел в цене: сколько стоит валюта в конце рабочей недели

Реагируя на новые ориентиры, заданные Национальным банком, наличный курс доллара 17 января также пошел в рост. В среднем американскую валюту в банковских обменниках предлагают выкупить за 24 грн, а продают за 24.35−24,4 грн.

На черном рынке предложений о продаже долларов достаточно много. Американскую валюту предлагают купить по курсу 24,15−24,20 грн — чуть выгоднее, чем в официальных обменниках.

Национальный банк на 17 января поднял курс на 10 копеек. Новый официальный показатель от НБУ составляет 24,0923 грн/доллар.

Напомним, ранее валютные эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», прогнозировали, что валютный курс в ближайшее время будет незначительно колебаться, но в перспективе не сильно отклонится от текущих значений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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