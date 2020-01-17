Суркисы подали в суд на Порошенко: что происходит

Украина

Украинские бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко за невыполнение условий сделки по купле-продаже их доли акций телеканала «1+1», который, кстати, в мае 2019 года грозился подать на Порошенко в суд за внезапное появление в прямом эфире программы «Право на владу».

Как сообщает ZN.UA, речь идет о сумме в 140 миллионов долларов. Сообщается, что суд иск принял, и теперь в течение четырех месяцев стороны должны передать в Лондон все необходимые документы. Первое заседание, ориентировочно, должно состояться в мае 2020 года.

Издание утверждает, что еще в 2015 году бывший в то время главой государства Петр Порошенко заключил контракт на покупку почти 25% акций, принадлежащих Суркисам, с рассрочкой на восемь лет, но потом передумал.

Журналисты издания обратились к Игорю Суркису за комментарием, но тот, сославшись на рекомендации юристов, отказался раскрывать детали дела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», годом ранее Высокий суд Лондона удовлетворил иск Порошенко к корпорации BBC о клевете. Речь шла о публикации, в которой журналисты, ссылаясь на свои источники в Киеве, заявляли, что пятый президент Украины заплатил 400 тысяч долларов за организацию переговоров с американским президентом Трампом.

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