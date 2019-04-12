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Канал Коломойского решил судиться с Порошенко из-за нашумевшего эфира шоу "Право на владу"
Телеканал «1+1» решил подать в суд на президента Петра Порошенко из-за его появления в эфире ток-шоу «Право на владу». Напомним, накануне вечером, 11 апреля, глава государства весьма неожиданно пришел в студию телеканала и заявил о готовности устроить дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским «прямо сейчас». Сам Зеленский ответил по телефону, отметив, что находится в Париже и готов к дебатам 19 апреля на НСК «Олимпийский». В то же время, лидер «Квартала» вел себя несдержанно и хамски, перебивал президента, а в итоге и вовсе бросил трубку.
Стоит подчеркнуть, что телеканал «1+1», как и самого Владимира Зеленского, связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. В его эфире очень часто пиарят указанного кандидата, а действующего главу государства выставляют в негативном свете. В начале марта на «плюсах» вышел сюжет о возможной причастности Петра Порошенко к убийству собственного брата, после чего многие обвинили телеканал в нарушении журналистских стандартов.
После вечернего шоу «Право на владу» гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко анонсировал судебный иск к президенту. Также он озвучил свою версию событий вчерашнего вечера.
Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на откровенную несимпатию телеканала к президенту в студии «Право на владу» оказалось много желающих сделать селфи с Петром Порошенко.
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