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Мир

В России из-за тумана столкнулись полтора десятка автомобилей (видео)

10:42 17 января 2020 63
Разбитые машины
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В России, близ города Адыгейск утром 17-го января произошло серьезная массовая авария. В условиях тумана и гололеда на автомобильной трассе М-4 «Дон» столкнулись по разным данным от 15 до 18 машин.

По данным Telegram-канала Mash, погибли по меньшей мере два человека — один на месте ДТП, другой в больнице. Еще трое получили травмы и были госпитализированы. По другой информации погиб один человек.

Движение на шоссе было затруднено.

Причиной аварии стало несоблюдение мер безопасности при движении в плохих условиях видимости и скоростного режима.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в американском штате Виргиния на шоссе столкнулись сразу 69 машин — десятки людей попали в больницы.

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