- 10:46 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты
- 10:44 Отставка Гончарука: почему Зеленский ее не подпишет
- 10:42 В России из-за тумана столкнулись полтора десятка автомобилей
- 10:20 Суркисы подали в суд на Порошенко: что происходит
- 10:00 Спланированная игра: в истории с отставкой Гончарука заметили подвох
- 09:59 Доллар резко взлетел в цене: сколько стоит валюта в конце рабочей недели
- 09:54 ВСУ понесли потери на Донбассе: позиции военных накрывают из артиллерии и минометов
- 09:48 «Путин умрет — и начнется смута»: к чему Кремль готовит Россию и зачем ему понадобился Мишустин
- 09:40 Зеленский получил заявление Гончарука об отставке
- 09:38 В масштабном ДТП под Ровно столкнулись семь машин: первые подробности и фото
- 09:34 Гончарук написал заявление об отставке
- 09:16 В Украине заработал сервис Spotify: что это такое и как пользоваться
В России из-за тумана столкнулись полтора десятка автомобилей (видео)
В России, близ города Адыгейск утром 17-го января произошло серьезная массовая авария. В условиях тумана и гололеда на автомобильной трассе М-4 «Дон» столкнулись по разным данным от 15 до 18 машин.
По данным Telegram-канала Mash, погибли по меньшей мере два человека — один на месте ДТП, другой в больнице. Еще трое получили травмы и были госпитализированы. По другой информации погиб один человек.
Движение на шоссе было затруднено.
Причиной аварии стало несоблюдение мер безопасности при движении в плохих условиях видимости и скоростного режима.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в американском штате Виргиния на шоссе столкнулись сразу 69 машин — десятки людей попали в больницы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...