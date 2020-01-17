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Редчайшая монета с портретом отрекшегося от престола короля стала самой дорогой в истории Британии (фото)

Золотая монета диаметром 22 миллиметра и номиналом в один фунт была продана за миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов), став таким образом самой дорогой в истории британской монетой. Ее купил некий частный коллекционер из Великобритании у американского миллионера — при посредстве Королевского монетного двора.

Как пишет издание The Guardian, в частных руках находятся лишь две таких монеты.

Монета с портретом короля Эдуарда VIII, дяди ныне правящей королевы Елизаветы II, была отчеканена, но так и не поступила в оборот. Эдуард отрекся от престола в декабре 1936 года, спустя десять месяцев после объявления его монархом, чтобы иметь возможность жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. Он так и не был официально коронован.

Историю его жизни сейчас часто сравнивают с судьбой принца Гарри, который отказался от королевских полномочий ради своей жены — разведенной американской актрисы Меган Маркл, которая не прижилась на родине муже и считает, что жизнь в качестве члена королевской семьи «уничтожает ее душу».

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