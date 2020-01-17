Не обещали вернуться: принц Гарри и Меган Маркл уволили персонал своего дома в Виндзоре

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Принц Гарри и Меган Маркл, желающие начать новую жизнь «на два дома» — в Великобритании и Канаде, уволили персонал Фрогмор-коттеджа — своего недавно отремонтированного особняка в Виндзоре. В частности, как пишет Daily Mail, они рассчитали экономку и уборщицу, постоянно работавших в доме. Обе в качестве компенсации получили место в одном из королевских дворцов. А приходящим работникам объявили, что «в их услугах более не нуждаются».

Фрогмор-коттедж

Этот шаг герцога и герцогини Сассекских вызвал у Букингемского дворца опасения, что они не собираются возвращаться в Великобританию — по крайней мере, надолго.

В настоящее время Гарри находится на родине, улаживая дела, связанные с его «отставкой» и выполняя взятые на себя ранее обязательства. Так, 16-го января он провел в Букингемском дворце жеребьевку чемпионата мира по регби и встретился с юными регбистами. Это может стать его последним официальным королевским мероприятием.

Супруга принца сейчас находится в Канаде, где она уже посетила две женских центра, пообщавшись с его сотрудницами. Гарри и Меган сначала улетели в Канаду под предлогом, что им требуется шестинедельный отпуск. Там они провели Рождество и встретили Новый год. В начале января супруги вернулись домой и вскоре объявили, что слагают с себя королевские полномочия. После этого Меган вернулась в Канаду, где она оставила с няней восьмимесячного сына Арчи. В Великобритании герцогиня провела всего три дня.

Американка Меган жила в Канаде последние семь лет перед помолвкой с принцем — здесь проводились съемки телесериала «Форс-мажоры» с ее участием. В этой стране у нее много друзей, и она чувствует себя там, как дома — свободной и счастливой. В будущем она хотела бы переехать в свой родной город Лос-Анджелес. Однако в США она не хочет возвращаться, пока пост президент там занимает Дональд Трамп, политику которого герцогиня не поддерживает.

Друзья Маркл говорят, что в Канаде она наконец-то смогла вздохнуть свободно и стать самой собой. «Теперь она может делать все, что ей нравится, не нуждаясь в разрешении», — рассказала одна из ее подруг. Жизнь в качестве члена королевской семьи уничтожала душу Меган, и она не хочет, чтобы ее сын Арчи рос в таком «токсичном окружении».

При этом, согласно результатам опроса, 73% канадцев не желают нести расходы на охрану переехавшего к ним семейства Сассексов.

Меган чувствут себя в Канаде свободной и счастливой

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец Меган Маркл готовится выступать против нее в суде — обнародована его переписка с дочерью.

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