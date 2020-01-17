24.09 / 24.38 26.69 / 27.14
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Приднестровье закрывает границу с Украиной: что об этом известно

13:01 17 января 2020 498
Граница с Приднестровьем
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Непризнанное Приднестровье закрывает молдавско-украинскую границу для автомобилей с молдавскими номерами, которыми управляют водители с молдавскими правами. Речь идет о физических и юридических лицах, а также автотранспорте, выполняющем международные пассажирские перевозки. Запрет, как сообщает издание Newsmaker, вступит в силу 24 января.

В решении Совета безопасности Приднестровья говорится, что эта мера принята в ответ на введенный 10 января молдавскими властями запрет пересекать границу автомобилям с приднестровскими номерами. Тирасполь, считающий это нарушением протокола о взаимном признании документов, обещает снять ограничения, как только то же самое сделает Кишинев.

В Бюро реинтеграции Молдовы утверждают, что ввели подобный запрет «в тестовом режиме». В ведомстве отметили, что это необходимо для того, чтобы подвигнуть приднестровских автовладельцев получать нейтральные номера и водительские права «установленного образца».

В Украину машину с приднестровскими номерами уже перестали пускать. С 10 января приднестровский транспорт может пересекать границу Украины и Молдовы только на нейтральных номерах, с техническим паспортом установленного образца и наклейкой MD. Помимо наличия действующего молдавского или нейтрального номера, жители приднестровского региона должны также обладать водительскими правами Республики Молдовы либо какого-нибудь другого признанного государства. автомобили, чьи номера украшены флагом так называемой «ПМР», тормозят на совместных украинско-молдавских пунктах пропуска и заворачивают обратно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фанат СССР пытался заехать в Украину из Приднестровья на BMW с самодельными номерами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

Суперфуды

Снижают уровень сахара в крови и риск заболевания раком: американские медики назвали суперфуды года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер