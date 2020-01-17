Мир

Приднестровье закрывает границу с Украиной: что об этом известно

Непризнанное Приднестровье закрывает молдавско-украинскую границу для автомобилей с молдавскими номерами, которыми управляют водители с молдавскими правами. Речь идет о физических и юридических лицах, а также автотранспорте, выполняющем международные пассажирские перевозки. Запрет, как сообщает издание Newsmaker, вступит в силу 24 января.

В решении Совета безопасности Приднестровья говорится, что эта мера принята в ответ на введенный 10 января молдавскими властями запрет пересекать границу автомобилям с приднестровскими номерами. Тирасполь, считающий это нарушением протокола о взаимном признании документов, обещает снять ограничения, как только то же самое сделает Кишинев.

В Бюро реинтеграции Молдовы утверждают, что ввели подобный запрет «в тестовом режиме». В ведомстве отметили, что это необходимо для того, чтобы подвигнуть приднестровских автовладельцев получать нейтральные номера и водительские права «установленного образца».

В Украину машину с приднестровскими номерами уже перестали пускать. С 10 января приднестровский транспорт может пересекать границу Украины и Молдовы только на нейтральных номерах, с техническим паспортом установленного образца и наклейкой MD. Помимо наличия действующего молдавского или нейтрального номера, жители приднестровского региона должны также обладать водительскими правами Республики Молдовы либо какого-нибудь другого признанного государства. автомобили, чьи номера украшены флагом так называемой «ПМР», тормозят на совместных украинско-молдавских пунктах пропуска и заворачивают обратно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фанат СССР пытался заехать в Украину из Приднестровья на BMW с самодельными номерами.

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