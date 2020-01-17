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Вербовал наемников в ряды "ДНР"-"ЛНР": под Одессой задержан антиукраинский агитатор
В Одесской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора, вербовавшего граждан для участия в террористической организации «ЛНР» и «ДНР». Как сообщили в областном управлении спецслужбы, их сотрудники под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора.
Оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению госграницы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации «ЛНР» и «ДНР».
Материалы для публикации агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий и с сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.
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Накануне во время обысков сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины фигуранту сообщено о подозрении.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как российские спецслужбы очень профессионально и системно создают в соцсетях псевдопатриотические группы, чтобы вбрасывать туда фейковую информацию и подстрекать народ к антиукраинским/пророссийским акциям.
«ФАКТЫ» писали также о том, что в Украине продают гражданство сотрудникам российской ФСБ. Разработана целая схема.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…