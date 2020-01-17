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Зеленский отожмет "1+1"? Появился интересный прогноз по конфликту президента с Коломойским
В Украине в 2020 году в борьбе за государственные ресурсы неизбежно усилятся конфликты внутри властной верхушки. Президенту Зеленскому придется пойти на обострение отношений с бизнесменом Игорем Коломойским, претендующим на возвращение ему крупного государственного актива — «ПриватБанка». Об этом предупредил политолог Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году предсказал президентство Зеленского, а с 2019 года активно изучал конфликтные точки внутри сложившегося в Украине триумвирата.
В своем блоге на «Украинской правде» политолог прогнозирует: активная фаза противостояния между Зеленским и Коломойским ожидается ближе к весне, когда Украине нужно будет погашать взятые ранее займы и добиваться новых кредитов от МВФ. Приблизительно в это время должно появиться решение апелляционного суда, и станет понятно будущее национализированного «ПриватБанка».
Бобыренко полагает, что в случае напряжения в отношениях между Зеленским и Коломойским есть много вариантов развития событий. Так, например, советники президента могут подсказать ему взамен на возвращение «ПриватБанка» забрать у бизнесмена медиаимперию «1+1».
От того, по какому пути пойдет глава государства, зависит и его будущий рейтинг, и отношение со стороны крупного бизнеса. «Как ни крути, но и здесь возможны для Зеленского электоральные потери. Как он себя проявит в конфликте, так его и будут воспринимать взрослые игроки. И это все мы увидим уже скоро», — прогнозирует политолог.
Напомним, ранее политолог подметил, что президент Зеленский оказался не таким управляемым, как рассчитывали олигархи. Вскоре после избрания глава государства затеял свою собственную игру. В таких условиях триумвират, державшийся на корпоративных связях и личной дружбе, неизбежно потерпит крах.
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