Общество и люди

Сухо и даже солнечно: синоптик рассказала о погоде на Крещение

В выходные дни, 18 и 19 января, в Украине погоду определит антициклон — не будет ни осадков, ни традиционных крещенских морозов.

«Голодная кутья и Крещение ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой. Антициклон постарается. Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит 0−5 мороза, в Карпатах до -4−9 градусов. 18 января днем 0−5 градуов тепла, 19 января — от 2 мороза до 3 тепла», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В Киеве в выходные дни будет сухо. Ближайшей ночью ожидается 0−3 градуса мороза, днем 18 января — до + 1 + 3 градуса, а 19 января около нуля.

«Следующая неделя в Украине будет теплой, однако во второй половине ожидается увеличение осадков и ветра», — предупреждает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупредили водителей о туманах, плохой видимости и сложных погодных условиях на дороге



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