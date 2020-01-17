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- 14:05 Сухо и даже солнечно: синоптик рассказала о погоде на Крещение
Сухо и даже солнечно: синоптик рассказала о погоде на Крещение
В выходные дни, 18 и 19 января, в Украине погоду определит антициклон — не будет ни осадков, ни традиционных крещенских морозов.
«Голодная кутья и Крещение ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой. Антициклон постарается. Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит 0−5 мороза, в Карпатах до -4−9 градусов. 18 января днем 0−5 градуов тепла, 19 января — от 2 мороза до 3 тепла», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
В Киеве в выходные дни будет сухо. Ближайшей ночью ожидается 0−3 градуса мороза, днем 18 января — до + 1 + 3 градуса, а 19 января около нуля.
«Следующая неделя в Украине будет теплой, однако во второй половине ожидается увеличение осадков и ветра», — предупреждает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупредили водителей о туманах, плохой видимости и сложных погодных условиях на дороге
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