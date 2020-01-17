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Зеленский отреагировал на сливы "разговоров" Гончарука
После того, как в сети оказались записи с закрытых переговоров топ-руководства Украины, президент Владимир Зеленский собрал у себя руководителей СБУ, МВД, НАБУ, Госбюро расследований, Офиса генпрокурора и Управления госохраны. Глава государства требует выяснить, кто стоял за записью разговоров представителей Кабмина и Нацбанка.
Формально президент не имеет права требовать от органов следствия открывать или закрывать уголовные производства — все эти структуры по закону независимы. Тем не менее после истории с «прослушкой» Зеленский не только раздал задачи, но еще и установил жесткие сроки.
«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию, кто вел записи… Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — заявил президент.
Также Зеленский хочет, чтобы следователи выяснили, кто именно присутствовал на встрече, аудиозаписи с которой оказались в сети. Что касается новых «утечек», то Зеленский их не исключает, а потому требует за две недели разработать план, как госорганам защититься от несанкционированных «прослушек».
Напомним, в январе в сети оказалось аудио, записанное на совещании высокопоставленных лиц. Авторы аудио утверждают, что записали разговоры премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, руководителей Нацбанка Якова Смолия и Екатерины Рожковой. Собеседники обсуждают спад экономики, непонимание президентом экономических процессов, способы донести информацию до главы государства.
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