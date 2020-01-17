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На Харьковщине поймали командира "разведки ЛНР"

14:57 17 января 2020 187
задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове Служба безопасности Украины задержала боевика «ЛНР», причем не рядового, а «командира взвода разведки». В СБУ полагают, что мужчина планировал теракт в Харькове на одном из людных объектов города: железнодорожной или автостанции, станции метро.

Участник террористических формирований давно попал в поле зрения СБУ. В соцсетях он открыто указывал свой высокий пост в структурах боевиков. В ряды «ЛНР» харьковчанин записался еще в 2014 году и с тех пор активно продвигался на вершину пирамиды.

В родной Харьков мужчина явился недавно, предварительно побывав в России, и сразу же стал собирать информацию о ключевых узлах города: о метро, железнодорожных путях и станциях, автовокзалах. Когда СБУ задержала слишком любопытного «туриста», то провела обыск у него дома, и поняла, что имеет дело с потенциальным диверсантом. В доме были найдены боевая граната РГН с запалом и тротиловая шашка с электродетонатором.

Сейчас боевик задержан и находится в СИЗО. Мужчине предъявили участие в террористической организации. За это статья УК предусматривает до 15 лет за решеткой.

Напомним, в Харькове уже вынесен приговор боевику по кличке «Мордвин». Он был задержан в 2017 году и, как полагают, готовил теракт в городе с массовыми жертвами. Также под Харьковом задержали гражданина, готовившего теракт на водоканале.

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