Крушение самолета МАУ: Иран затягивает с выдачей «черных ящиков»

Украина

Иран до сих пор не передал Украине «черные ящики» сбитого 8 января самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины», причем причина задержки Киеву не известна. Об этом заявил глава комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Он подтвердил, что в настоящее время ящики остаются в Иране, причем в состоянии, позволяющем их расшифровать.

«Черные ящики остались в Иране, они их пока нам не отдают. Они в рабочем состоянии, по выводам сотрудников Национального бюро, есть возможность их прочитать. Сейчас иранская сторона утром говорит «мы вам передадим», после обеда — «не передадим», — пожаловался Рувин на действия иранской стороны.

Украина, по его словам, предложила Тегерану задействовать для расшифровки записей бортовых самописцев лабораторию на базе Киевского политехнического университета.

Напомним, ранее стало известно, что к расследованию авиакатастрофы подключились канадские эксперты.

Также появилась версия о том, что украинский самолет могли сбить ракетой, которая была поставлена в Иран в обход международных санкций.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter