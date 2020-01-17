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Украина

Крушение самолета МАУ: Иран затягивает с выдачей «черных ящиков»

15:26 17 января 2020 78
Место падения обломков самолета
Инф. «ФАКТОВ»

Иран до сих пор не передал Украине «черные ящики» сбитого 8 января самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины», причем причина задержки Киеву не известна. Об этом заявил глава комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Он подтвердил, что в настоящее время ящики остаются в Иране, причем в состоянии, позволяющем их расшифровать.

«Черные ящики остались в Иране, они их пока нам не отдают. Они в рабочем состоянии, по выводам сотрудников Национального бюро, есть возможность их прочитать. Сейчас иранская сторона утром говорит «мы вам передадим», после обеда — «не передадим», — пожаловался Рувин на действия иранской стороны.

Украина, по его словам, предложила Тегерану задействовать для расшифровки записей бортовых самописцев лабораторию на базе Киевского политехнического университета.

Напомним, ранее стало известно, что к расследованию авиакатастрофы подключились канадские эксперты.
Также появилась версия о том, что украинский самолет могли сбить ракетой, которая была поставлена в Иран в обход международных санкций.

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