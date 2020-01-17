В "Укрлендфарминге" заявляют о незаконности допроса своих сотрудников детективами НАБУ

Украина

Как сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ULF, компания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за действий НАБУ.

«Хотим обратиться к Вам от имени работников компаний „Укрлендфарминг“ и „Авангард“. Мы столкнулись с ситуацией, которая еще раз доказывает, что детективы НАБУ нарушают закон и не заинтересованы в объективном подходе к делу, которое связано с акционером нашей компании Олегом Бахматюком. Более того, они продолжают преследовать бизнес-структуры, где работает огромное количество людей. И мы считаем, что действия детективов НАБУ направлены на то, чтобы сорвать посевную кампанию в одном из крупнейших агрохолдингов Украины. Главная причина — личная месть директора НАБУ Артема Сытника, который недавно был внесен в реестр коррупционеров», — говорится в заявлении ULF.

В «Укрлендфарминге» утверждают, что «детективы Харьковского отделения НАБУ» провели несанкционированные допросы людей в с. Токари Лохвицкого района Полтавской области и «с манипуляциями и без каких-либо процессуальных документов отобрали объяснения по конфиденциальной информации, а именно — заработной плате», что является давлением на работников компании. Также детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода г. Заводское, где без правовых и процессуальных документов решили опросить 10 тыс. работников.

«На следующий день эти же детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода г. Заводское. В кабинете директора они сообщили, что должны опросить 10 тысяч человек об их заработных платах без каких-либо правовых и процессуальных оснований и соответствующих документов», — говорится в заявлении компании.

В ULF считают, что такие действия направлены не на борьбу с коррупцией, а на то, чтобы дестабилизировать компанию, в которой работает около 30 тыс. человек.

«Для нас непонятно, каким образом такие действия могут касаться уголовного дела против Олега Бахматюка и „ВиЭйБи банка“. Мы видим, что руководитель НАБУ — господин Сытник, — руководствуясь желанием отомстить после того, как суд признал его коррупционером, совершенно не придерживается никаких правовых норм», — говорят в обращении «Укрлендфарминга».

В компании призывают и господина Сытника, и органы прокуратуры обратить на это внимание.

«Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть на то, как эти люди фактически уничтожают предприятие и манипулируют сознанием общества, запугивают работников УЛФ, делают невозможным производственный процесс. Еще раз хотим напомнить господину Сытнику и его подчиненным, которые являются получателями крупных бюджетных ассигнований, что компании „Укрлендфарминг“ и „Авангард“, на которых работают 27 тысяч человек, создают за год 1% ВВП страны, платят 3 млрд гривен заработной платы и более 2,5 млрд налогов всех уровней, из которых, кстати, и финансируется „PR агентство“ под названием НАБУ. Люди, которых детективы опрашивают с такой легкостью, должны после этого ухаживать за курами, скотом, готовить технику к посевной и тому подобное. А детективы, которые ничего не создают и живут за счет бюджетных ассигнований, уничтожают сельское хозяйство, которое приносит значительный доход в государственный бюджет. Нам непонятна логика этих людей», — говорится в заявлении.

Также в ULF обратились к властям с целью урегулировать этот вопрос.

«Мы обращаемся ко всем органам власти, к президенту, премьер-министру и генеральному прокурору, который нас совершенно не хочет услышать: не давайте возможности одному человеку, ослепленную жаждой мести, заходить настолько далеко, чтобы уничтожить компанию, в которой работают десятки тысяч человек!

Если давление на ГК «Укрлендфарминг» не прекратится, мы будем делать публичные шаги. Конечно, у нас нет ни армии, ни солдат, ни других возможностей, которые есть в силовых структурах. Мы вынуждены будем выводить людей на протесты вместо того, чтобы они занимались земледелием и приносили пользу своим семьям и государству. Единственное, чего они будут требовать, — это сохранение своих рабочих мест, которые хочет у них отобрать Артем Сытник", — отмечают в ULF.

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