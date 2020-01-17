Одну из центральных улиц в Киеве передумали делать односторонней: названа причина

Общество и люди

В Киеве отсрочили введение с 20 января 2020 года одностороннего движения по одной из улиц в центре города — Шелковичной. Из-за негативной реакции киевлян вопрос решили сначала вынести на широкое обсуждение. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Facebook.

Поменять схему движения транспорта на Шелковичной планировалось из-за того, что на пересечении с улицами Бассейной и Мечникова нередко возникают пробки. Предполагалось, что уже с 20 января Шелковичная станет односторонней — машинам разрешат только подниматься, а спускаться по ней запретят.

Тем временем в «Киевпасстрансе» предупредили, что в ночь на 18 января скоростные трамваи №№ 1 и 3 будут работать по сокращенному графику. Причина — пусконаладочные работы на трассе трамвая № 1, движение которого в конце года регулярно закрывали на выходные.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве начали работу новые эвакуаторы, которые за считаные минуты забирают с проезжей части автомобили нарушителей. Эвакуаторы работают в две смены, а вскоре выйдут на круглосуточное дежурство.

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