В Киеве резко увеличилась загрязненность воздуха: рекомендуется меньше находиться на улице

Украина

Нынешняя влажная и безветренная погода привела к тому, что в столице в местах большого скопления автомобилей возросла концентрация вредных веществ сейчас она в среднем в 1,7 раза превышает предельно допустимую. Об этом на пресс-конференции заявил начальник главного управления Госпотребслужбы Украины в городе Киеве Олег Рубан. Особенно напряженная ситуация на Демеевской и Бессарабской площадях и на площади Победы, а также на проспектах Бандеры и Победы. В этих местах предельно допустимые концентрации углекислого газа, формальдегидов, NO2 (диоксида азота), пыли превышены в три-четыре раза.

— При такой погоде, как сейчас, в местах большой концентрации транспорта образуется так называемый фотохимический смог, — говорит Олег Рубан. — Следует знать, что в будние дни в течение суток отмечается три всплеска загрязненности воздуха — с 8 до 9 утра, днем с 14 до 16 и вечером с 20 до 21 часа.

— Когда низкая облачность, а влажность повышена, то город плохо проветривается, это ухудшает экологическую ситуацию, — рассказал врач Александр Назаренко. — Следует сократить пребывание на улице, прежде всего — в загазованных местах. От роста концентрации вредных веществ в воздухе страдают прежде всего люди с легочными заболеваниями, аллергией, беременные и дети. Также следует отметить, что при нынешней погоде возникла повышенная опасность, что острые респираторные заболевания могут перерасти в хронический обструктивный бронхит.

— К счастью, в столичных парках и скверах загрязненность воздуха остается в пределах допустимых норм, — проинформировал Рубан.

— В течение 2018-го и 2019 годов отмечалось постоянное ухудшение ситуации с загрязненностью воздуха в столице, — констатировал он. - Ведь в городе постоянно растет количество автомобилей. Особую обеспокоенность вызывают машины с так называемыми евробляхами — эти транспортные средства, как правило, старые, поэтому выбрасывают много загрязняющих веществ. «Вклад» автомобилей в загрязненность воздуха в Киеве составляет 80 процентов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что программист из Киева создал систему контроля качества воздуха, а также на каком месте находится Украина в рейтинге стран с самым чистым и самым грязным воздухом. Надо отметить, что Киев улучшил свою позицию в списке городов по качеству жизни (при этом учитывается и уровень загрязнения воздуха).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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