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Масштабное ДТП под Ровно: появились видео и данные о пострадавших
Стали известны подробности масштабного ДТП в районе села Александрия Ровенской области, где из-за сложных погодных условий — тумана и скользкой дороги — столкнулись семь автомобилей.
В областной полиции уточнили, что травмы получили два человека.
У водителя Mercedes Atego" - 57-летнего жителя села Белка Березнивского района — диагностировали закрытую травму грудной клетки и ушиб головы. Его госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу.
Также в ДТП пострадала водитель Volkswagen Caddy — 62-летняя костопильчанка. У нее врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и политравму. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение. У обоих пострадавших отобрали образцы крови для проверки на алкоголь.
Остальные участники ДТП были трезвы.
Проводится расследование. Сейчас все транспортные средства с места происшествия забрали и поместили на спецплощадку села Городок Ровенского района.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», около села Суховоля Владимирецкого района Ровенской области водитель автомобиля BMW 730 подрезал другую машину и столкнулся с попутной маршруткой сообщением «Владимирец-Вараш». Микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Туда же вылетел и BMW.
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