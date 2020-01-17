24.09 / 24.38 26.68 / 27.13
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Масштабное ДТП под Ровно: появились видео и данные о пострадавших

17:07 17 января 2020 401
ДТП в Ровенской области
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны подробности масштабного ДТП в районе села Александрия Ровенской области, где из-за сложных погодных условий — тумана и скользкой дороги — столкнулись семь автомобилей.

В областной полиции уточнили, что травмы получили два человека.

У водителя Mercedes Atego" - 57-летнего жителя села Белка Березнивского района — диагностировали закрытую травму грудной клетки и ушиб головы. Его госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу.

Также в ДТП пострадала водитель Volkswagen Caddy — 62-летняя костопильчанка. У нее врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и политравму. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение. У обоих пострадавших отобрали образцы крови для проверки на алкоголь.

Остальные участники ДТП были трезвы.

Проводится расследование. Сейчас все транспортные средства с места происшествия забрали и поместили на спецплощадку села Городок Ровенского района.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», около села Суховоля Владимирецкого района Ровенской области водитель автомобиля BMW 730 подрезал другую машину и столкнулся с попутной маршруткой сообщением «Владимирец-Вараш». Микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Туда же вылетел и BMW.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

продавщица одесского магазина

"Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер