- 09:54 ВСУ понесли потери на Донбассе: позиции военных накрывают из артиллерии и минометов
- 09:48 «Путин умрет — и начнется смута»: к чему Кремль готовит Россию и зачем ему понадобился Мишустин
- 09:40 Зеленский получил заявление Гончарука об отставке
- 09:38 В масштабном ДТП под Ровно столкнулись семь машин: первые подробности и фото
- 09:34 Гончарук написал заявление об отставке
- 09:16 В Украине заработал сервис Spotify: что это такое и как пользоваться
- 09:13 Не обещали вернуться: принц Гарри и Меган Маркл уволили персонал своего дома в Виндзоре
- 08:58 Опасные туманы: синоптики предупредили водителей о высоком риске аварий
- 08:29 В Харькове подростки устроили беспредел и ломали машины прямо во дворе
- 08:28 Фильм «Віддана» по роману Софии Андрухович и другие премьеры недели: куда пойти в кино в выходные
- 08:06 Расстрел директора кладбища в Харькове: полиция дала описание киллера
- 08:02 Фуагра и остальная классическая кухня — для меня уже скучно, — победитель «МастерШефа»
В масштабном ДТП под Ровно столкнулись семь машин: первые подробности и фото
Утром в пятницу, 17 января, в Ровенской области столкнулись семь автомобилей, есть пострадавшие. Ранее на Ровенщине пострадали пассажиры микроавтобуса, который слетел в кювет и перевернулся.
Как сообщают в отделе коммуникаций полиции в Ровенской области, ДТП произошло около села Александрия. Предварительной версией происшествия называют сильный туман и скользкую дорогу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Одна из пострадавших — женщина, которую зажало в машине.
В полиции предупреждают, что движение на данном участке усложнено, видимость — порядка 30 метров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Братиславской водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford. Водитель последнего погиб на месте, а виновник аварии попал в больницу с травмами головы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..