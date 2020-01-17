Происшествия

В масштабном ДТП под Ровно столкнулись семь машин: первые подробности и фото

Утром в пятницу, 17 января, в Ровенской области столкнулись семь автомобилей, есть пострадавшие. Ранее на Ровенщине пострадали пассажиры микроавтобуса, который слетел в кювет и перевернулся.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции в Ровенской области, ДТП произошло около села Александрия. Предварительной версией происшествия называют сильный туман и скользкую дорогу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Одна из пострадавших — женщина, которую зажало в машине.

В полиции предупреждают, что движение на данном участке усложнено, видимость — порядка 30 метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Братиславской водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford. Водитель последнего погиб на месте, а виновник аварии попал в больницу с травмами головы.



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