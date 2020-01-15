Происшествия

Автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся: ужасное ДТП в Ровенской области (фото, видео)

В Ровенской области произошло ДТП с участием автомобиля BMW и маршрутного такси, в котором находились пассажиры. Напомним, неделю назад в «пьяном» ДТП под Ровно погиб велосипедист.

Авария под областным центром случилась 15 января примерно в 4 часа дня близ села Суховоля Владимирецкого района.

Как сообщили в Ровенском областном главке полиции, предварительно установлено, что за несколько километров до Вараша водитель автомобиля BMW 730 подрезал другую машину и столкнулся с попутной маршруткой сообщением «Владимирец-Вараш».

Микроавтобус, в салоне которого находилось до десяти пассажиров, отбросило в кювет, в результате чего он перевернулся на крышу. От удара туда же влетел и BMW.

Медицинская помощь понадобилась нескольким пассажирам автобуса, которых доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщали «ФАКТЫ», 15 января в Киеве на улице Братиславской произошло смертельное ДТП — один человек погиб, второй попал в больницу с травмами головы. А днем раньше в жесткое ДТП на Херсонщине попал автомобиль полиции.

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