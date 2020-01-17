24.09 / 24.38 26.68 / 27.13
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В аэропорту "Запорожье" устроили обыски: что происходит

17:52 17 января 2020 103
Силовик СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники СБУ пришли с обысками в аэропорт Запорожья. Как сообщили в Запорожском городском совете, дело было возбуждено еще в 2015 году и касается якобы нарушений, допущенных при реконструкции аэропорта.

Они были квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины (в т.ч. о присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотреблении властью), сообщает Цензор.Нет.

В декабре 2019 года в аэропорту завершилось строительство нового терминала общей площадью более 12 000 кв. м, которое растянулось на 2 года. Проект был реализован коммунальным предприятием «Международный аэропорт Запорожье», которое привлекло кредит в государственном банке на 13 млн долларов.

В городском совете Запорожья предполагают, что именно строительство нового терминала больше всего заинтересовало силовиков СБУ.

Напомним, ранее стало известно об обысках у налоговиков в нескольких областях Украины и лично у главы ведомства Сергея Верланова. Это произошло после резонансного задержания по подозрению в даче взятки и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой.

Кстати, она уже вышла на свободу под залог в почти миллион гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

продавщица одесского магазина

"Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер