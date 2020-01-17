Происшествия

В аэропорту "Запорожье" устроили обыски: что происходит

Сотрудники СБУ пришли с обысками в аэропорт Запорожья. Как сообщили в Запорожском городском совете, дело было возбуждено еще в 2015 году и касается якобы нарушений, допущенных при реконструкции аэропорта.

Они были квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины (в т.ч. о присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотреблении властью), сообщает Цензор.Нет.

В декабре 2019 года в аэропорту завершилось строительство нового терминала общей площадью более 12 000 кв. м, которое растянулось на 2 года. Проект был реализован коммунальным предприятием «Международный аэропорт Запорожье», которое привлекло кредит в государственном банке на 13 млн долларов.

В городском совете Запорожья предполагают, что именно строительство нового терминала больше всего заинтересовало силовиков СБУ.

Напомним, ранее стало известно об обысках у налоговиков в нескольких областях Украины и лично у главы ведомства Сергея Верланова. Это произошло после резонансного задержания по подозрению в даче взятки и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой.

Кстати, она уже вышла на свободу под залог в почти миллион гривен.

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