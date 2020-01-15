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Обыски у Верланова: что СБУ ищет в доме главного налоговика Украины
После недавнего задержания по подозрению в даче взятки и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой, появилась информация об обысках у главы налоговой Сергея Верланова.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. Собеседник информагентства сообщил, что обыски у главы Государственной налоговой службы проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы.
Также сообщается об обысках у налоговиков в нескольких областях Украины.
Возможно, информация об обысках в ряде областей связана с сообщением, которое ранее обнародовало СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», задержанная руководитель областного главка налоговой в Одесской области Чеботарева заняла этот пост в сентябре 2019 года.
Иллюстративное фото.
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