Украина

Обыски у Верланова: что СБУ ищет в доме главного налоговика Украины

После недавнего задержания по подозрению в даче взятки и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой, появилась информация об обысках у главы налоговой Сергея Верланова.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. Собеседник информагентства сообщил, что обыски у главы Государственной налоговой службы проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы.

Также сообщается об обысках у налоговиков в нескольких областях Украины.

Возможно, информация об обысках в ряде областей связана с сообщением, которое ранее обнародовало СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», задержанная руководитель областного главка налоговой в Одесской области Чеботарева заняла этот пост в сентябре 2019 года.

Иллюстративное фото.

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