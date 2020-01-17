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Происшествия

Его ищет Интерпол: в Одессе задержали поляка с поддельным израильским паспортом (фото)

20:00 17 января 2020 58
поддельный паспорт
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Сотрудники Одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции 16 января задержали 39-летнего мужчину. При проверке его личных данных правоохранители установили, что гражданин Польши находится в международном розыске с 2017 года — его разыскивает Интерпол. Напомним, в течение 2016−2019 годов в Польше были задержаны 19 граждан Украины, экстрадиции которых через Интерпол потребовала РФ.

«В своей стране поляк был уличен правоохранительными органами в мошеннических действиях, он также занимался подделкой официальных документов, за что суд постановил взять его под стражу. Однако злоумышленнику удалось не только избежать ареста, но и оказаться в Украине», — сообщили в полиции.

Оперативники обнаружили и изъяли у иностранца два паспорта гражданина Израиля, один из которых — с явными признаками подделки: фото настоящее, но анкетные данные чужие. У задержанного обнаружили также водительские удостоверения, выданные в Польше и Молдове на его имя.

В настоящее время поляка доставили в отдел полиции. В дальнейшем он будет помещен в СИЗО, пока будут проходить подготовительные мероприятия по экстрадиции его на родину.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в райцентре Новая Каховка Херсонской области задержали российского «вора в законе», которого разыскивал Интерпол.

Напомним, Интерпол отклонил запрос прокуратуры АР Крым о розыске подозреваемых в убийстве крымскотатарского активиста Решата Аметова в марте 2014 года на территории оккупированного полуострова.

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