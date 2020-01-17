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Во Львове эвакуировали посетителей крупного ТЦ: что произошло (видео)
В пятницу, 17 января, во Львове произошло задымление в торговом центре — из здания эвакуировали людей. Ранее ЧП произошло в киевском ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщает УНН.
Задымление возникло в супермаркете «Сильпо», который находится в ТРЦ «Форум». Посетителей эвакуировали. Пострадавших в результате происшествия нет.
Причиной ЧП в ГСЧС назвали то, что в вытяжке магазина вспыхнула сажа. Сейчас в ТРЦ работают спасатели.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве задержали телефонных «минеров». Они сообщили в полицию о якобы заложенной взрывчатке в торгово-развлекательном центре в Голосеевском районе. После этого работа ТРЦ была приостановлена — пришлось эвакуировать посетителей, взрывотехники проверяли здание. Всего этот трюк был проделан 15 раз!
Фото и видео: Игорь Зинкевич
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