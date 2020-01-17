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Спорт

Машину футбольного арбитра взорвали: чемпионат приостановлен (фото)

20:10 17 января 2020 460
Чемпионат Кипра по футболу
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпионат Кипра по футболу приостановлен из-за покушения на жизнь 33-летнего арбитра Андреаса Константину, сообщает Futbol Arena.

Согласно информации источника, злоумышленники заложили бомбу в автомобиль судьи и скрылись. Инцидент произошел на стоянке у дома 33-летнего рефери в Ларнаке. После взрыва автомобиль получил значительные повреждения. Сам арбитр на момент взрыва в машине не находился. После случившегося Федерация футбола Кипра объявила о приостановке чемпионата из-за протеста судей.

Отметим, что ранее кипрский клуб «Омония» обратился в УЕФА и ФИФА с просьбой вмешаться в футбольные дела страны из-за существующей коррупции. В «Омонии» заявили, что у клуба есть достаточно доказательств этому.

После 16 туров в чемпионате Кипра лидирует «Анортосис», цвета которого защищает экс-динамовец Евгений Селин. Клуб из Фамагусты опережает «Омонию» на четыре очка и при этом сыграл на один матч меньше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в экс-футболиста «Ювентуса» Ковачевича стреляли в пригороде Афин.

Фото Futbol Arena

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