Политика

"Коломойский сам себя переиграл": экс-нардеп указал на любопытный момент в скандале с Гончаруком

Главным «выгодополучателем» скандала, возникшего вокруг обнародования скандальных записей премьер-министра Алексея Гончарука мог стать олигарх Игорь Коломойский. Такую версию в своем Telegram обнародовал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Он обратил внимание, что первыми тему записей подхватили депутаты из группы Коломойского. Они же громче всех требовали отставки Гончарука.

«Стоит Коломойский за публикацией записей или нет, еще предстоит узнать. Но именно он пытался поиметь с них по-максимуму», — отмечает Лещенко.

По его мнению, отставка бы заморозила программу сотрудничества Украины с МВФ, а это означает, что тогда бы отпала необходимость в принятии закона, запрещающего возврат ПриватБанка его бывшему совладельцу.

Однако что-то пошло не так и Коломойский добился противоположного результата.

«От него шарахаются на Банковой, считают интриганом, который ради ПриватБанка готов утопить не только Гончарука, но и Зеленского. Понятно, что Зеленский даже если бы и хотел снять Гончарука, то не стал бы этого делать под давлением Коломойского. Короче, тот опять сам себя обхитрил», — отмечает Лещенко.

Сам Коломойский отрицает свою причастность к публикации «пленок Гончарука». Об этом он заявил в комментарии Hromadske.

Отметим, что в МВФ выразили поддержку правительству Гончарука, назвав его макроэкономическую политику «благоразумной».

«Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов — все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста», — подчеркнули в МВФ в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

Напомним, 17 января президент Зеленский встретился с Гончаруком. Президент не поддержал отставку премьера.

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