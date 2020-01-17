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Украина

Поддержавший аннексию Крыма организатор КаZантипа засветился в Киеве (фото)

20:34 17 января 2020 300
Никита Маршунок
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве засветился организатор музыкального фестиваля «КаZантип» Никита Маршунок, который в 2014 году радостно поддержал аннексию Крыма.

Фото с одиозной знаменитостью опубликовал организатор украинского спортивно-музыкального фестиваля Z-games Максим Карпий. Он же сообщил, что Маршунок находился в Киеве проездом.

«Никаких планов по поводу фестивалей у него нет… Сказал, что исключительно по личным (причинам. Ред.)», — рассказал Карпий.

Отметим, что после аннексии Крыма Маршунок пытался организовать на Казантипе фестиваль под новым брендом Befooz. Однако тогда силовики отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом.

«ФАКТЫ» публиковали фото из места проведения знаменитого фестиваля, демонстрирующие настоящий упадок полуострова после аннексии.

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