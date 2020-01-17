Поддержавший аннексию Крыма организатор КаZантипа засветился в Киеве (фото)

Украина

В Киеве засветился организатор музыкального фестиваля «КаZантип» Никита Маршунок, который в 2014 году радостно поддержал аннексию Крыма.

Фото с одиозной знаменитостью опубликовал организатор украинского спортивно-музыкального фестиваля Z-games Максим Карпий. Он же сообщил, что Маршунок находился в Киеве проездом.

«Никаких планов по поводу фестивалей у него нет… Сказал, что исключительно по личным (причинам. Ред.)», — рассказал Карпий.

Отметим, что после аннексии Крыма Маршунок пытался организовать на Казантипе фестиваль под новым брендом Befooz. Однако тогда силовики отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом.

«ФАКТЫ» публиковали фото из места проведения знаменитого фестиваля, демонстрирующие настоящий упадок полуострова после аннексии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter