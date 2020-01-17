Политика

СНБО рассмотрел Стратегию нацбезопасности Украины: что об этом известно

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором его члены обсудили Стратегию национальной безопасности Украины «Безопасность человека — безопасность страны». Напомним, ранее президент устроил экстренную встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

По словам президента, предложения к проекту Стратегии будут приниматься в течение недели, по истечении которой Совет снова соберется и утвердит ее окончательно.

В основу Стратегии, разработанной в соответствии со статьей 26 Закона «О национальной безопасности Украины», была положена предвыборная программа президента Зеленского, а ее ключевыми аспектами являются человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность.

«Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения», — сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Приоритетными направлениями в проекте Стратегии названы обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего — развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализовать эти приоритеты планируют путем «восстановления мира государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасностных, гуманитарных и экономических мероприятий «Крым — это Украина». Также в документе упоминается о «принятии мер для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряженности в двухсторонних отношениях».

Напомним, в начале декабря у Зеленского состоялось совещание по реинтеграции оккупированных территорий.

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