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Осужденного за убийство мужчину помиловали за считанные часы до смертной казни
В США совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия объявил об изменении наказания для Джимми Флетчера Медерса, осужденного по обвинению в убийстве. Смертный приговор заменили на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
Это произошло за несколько часов до казни мужчины, которую запланировали на вечер 16 января.
«Коллегия Совета отметила отсутствие судимости Медерса до совершения преступления и только одну незначительную ответственность за более чем 30 лет заключения», — говорится в сообщении.
Приговор Медерсу за убийство сотрудника круглосуточного магазина Дона Андерсона был вынесен еще в 1989 году, а само убийство — совершено в 1987 году.
Напомним, в декабре 2019 года Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения американцу Крейгу Ленгу, воевавшему в АТО на стороне Украины. При этом США требуют выдачи американца по подозрению в убийстве, якобы совершенном еще в 2014 году. Однако согласно международным законам Украина не может его экстрадировать, так как на родине Крейгу грозит смертная казнь.
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