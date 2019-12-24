Происшествия

Во вторник, 24 декабря, Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения американцу Крейгу Ленгу, воевавшему в АТО на стороне Украины. Напомним, США требуют выдачи американца по подозрению в убийстве, якобы совершенном еще в 2014 году. Однако согласно международным законам Украина не может его экстрадировать, так как на родине Крейгу грозит смертная казнь.

В конце сентября американца задержали на украинско-молдавской границе прямо накануне свадьбы. Его невеста Аня ждет ребенка. В следственном изоляторе Ленг провел целых три месяца. Во вторник, 24 декабря, Винницкий апелляционный суд изменил ему меру пресечения и отпустил под домашний арест.

— Это рождественский подарок для всех нас, — сказал «ФАКТАМ» военный капеллан Игорь Скритский, отец невесты Ленга Анны. — Мы все горячо молились, чтобы Крейга отпустили, вот оно так и случилось. На прошлых судебных заседаниях судьи упорно отмораживались, игнорируя любые аргументы адвокатов. У них просто все было заранее предрешено. Например, в декабре, когда решали, продлевать ли Ленгу содержание под стражей, коллегия судей зашла в совещательную комнату ровно на две минуты, после чего они вышли с уже напечатанным заранее решением — продлить. О какой объективности тут может идти речь? А сегодня судьи апелляционного суда действительно выслушали все стороны и приняли решение: немедленно освободить Крейга Ленга из-под экстрадиционного ареста и доставить его домой, по тому адресу, где он будет находиться под домашним арестом. Анечка даже расплакалась от неожиданного счастья. Она приходит на все заседания, поддерживает своего любимого. Хочет, конечно, чтобы он поскорее был дома, ей ведь уже весной рожать. И тут вдруг — такой подарок! Но все оказалось не так просто. Крейга вывели из здания суда и он… пропал. То есть в суде его нет, дома тоже нет. Мы забили тревогу, испугавшись, что его незаконно экстрадируют или, вообще, мешок на голову наденут и вывезут в лес. Вызвали полицию, связались с омбудсменом. А потом Крейг нашелся в… СИЗО.

— Выяснилось, что Ленга доставили в следственный изолятор, чтобы оформить документы на освобождение и надеть электронный браслет для контролирования его местопребывания, — объяснила адвокат адвокатского объединения «Антеверис» Екатерина Григораш. — Но привезли его туда поздно, сотрудники СИЗО заявили, что у них рабочий день кончается, и не хотят они с ним возиться. Пусть, мол, сидит в изоляторе. Что является грубейшим нарушением и недобросовестностью. Только сейчас, после подключения полиции и омбудсмена, который взял дело под личный контроль, Крейгу Ленгу начали оформлять документы. Надеюсь, что его, пусть и поздно ночью, но все-таки доставят домой сегодня, 24 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о том, в чем подозревают американца, воевавшего в АТО, и почему на родине ему грозит смерть.

Напомним, Украина выдала России добровольца Тимура Тумгоева, воевавшего на Донбассе за нашу страну.

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