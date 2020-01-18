Мир

Зеленый, но очень симпатичный: в США родился щенок с необычным окрасом (видео)

В США повторилась история с рождением щенка с шерстью зеленого оттенка — тогда малыша, напомним, назвали «Зеленкой», что никак не было связано с выборами в Украине.

О новом случае появления необычного щеночка рассказывает местное издание.

Издание сообщает, что в семье, живущей в городе Кантон в штате Северная Каролина, белая немецкая овчарка по кличке Джипси родила восемь щенков, один из которых имел ярко-зеленую шерсть.

Владельцы встревожились и обратились к ветеринару.

Но тот их успокоил: дескать, проблем со здоровьем у малыша нет. Щенок, получивший кличку Халк, позеленел из-за того, что в его амниотическом мешке скопились избытки мекония и желчи.

Но чем старше будет щенок, тем нормальнее станет его окрас.

Уже сейчас, когда на Халка обратили внимание журналисты, все отмечают, что он скорее желтый, чем зеленый — кто-то даже предложил переименовать его в Пикачу (существо из серии игр, манги и аниме «Покемон»).

Так или иначе, зеленые щенки иногда появляются на свет, и к этому нужно привыкать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало забавное видео, на котором пес по кличке Реджи, сидя на диване, нежно вылизывает кота, обнимая его лапой. Сцена буквально дышит братской любовью, как вдруг собака, воровато озираясь по сторонам, неожиданно широко открывает рот и «заглатывает» голову кота, которая скрывается у нее в пасти целиком.

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