Назвали Зеленкой: в США появился на свет щенок необычного цвета (видео)

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В США в городе Каньон собака родила щенка с шерстью зеленого оттенка. На свет появилось восемь щенков, но необычный окрас лишь у одного из них, передает телеканал KRDO.

Сообщается, что сначала хозяйка трехлетнего дога Кэдди Уильямс решила, что все щенки черно-белого и серого цвета.

Однако, включив фонарик на телефоне, она увидела, что мех у одного щенков имеет зеленый оттенок.

«Это была такая неожиданность, когда она родилась. К счастью, я недавно прочитала статью про зеленую собаку. Поэтому я, по крайней мере, понимала, что происходит», — рассказала хозяйка песика.

Женщина назвала щенка маленьким зеленым чудом — Зеленкой. Также владелица отметила, что все восемь новорожденных собак здоровы и хорошо себя чувствуют.

GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M — KRDO NewsChannel 13 (@KRDONC13) 15 октября 2019 г.

Ученые считают, что причинoй необычного окраса щенка стал зелeный пигмент желчи биливeрдин, кoторый oкрасил его шерсть в утрoбе матери.

Ветеринары отмечают, что вскоре необычный оттенок у щенка пропадет. Это случится, когда собака полиняет, тогда ее шерсть приобретет естественный оттенок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало забавное видео, на котором пес по кличке Реджи, сидя на диване, нежно вылизывает кота, обнимая его лапой. Сцена буквально дышит братской любовью, как вдруг собака, воровато озираясь по сторонам, неожиданно широко открывает рот и «заглатывает» голову кота, которая скрывается у нее в пасти целиком.

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