Назвали Зеленкой: в США появился на свет щенок необычного цвета (видео)

В США в городе Каньон собака родила щенка с шерстью зеленого оттенка. На свет появилось восемь щенков, но необычный окрас лишь у одного из них, передает телеканал KRDO.

Сообщается, что сначала хозяйка трехлетнего дога Кэдди Уильямс решила, что все щенки черно-белого и серого цвета.

Однако, включив фонарик на телефоне, она увидела, что мех у одного щенков имеет зеленый оттенок.

«Это была такая неожиданность, когда она родилась. К счастью, я недавно прочитала статью про зеленую собаку. Поэтому я, по крайней мере, понимала, что происходит», — рассказала хозяйка песика.

Женщина назвала щенка маленьким зеленым чудом — Зеленкой. Также владелица отметила, что все восемь новорожденных собак здоровы и хорошо себя чувствуют.

GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M