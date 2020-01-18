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Заказчиком покушения на экс-футболиста «Ювентуса» Ковачевича считают бывшего игрока «Реала» (фото)
Заказчиком покушения на бывшего нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича был экс-защитник «Реала» Рауль Браво (на фото — слева), сообщает Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.
Как информирует источник, греческая полиция изучает данную версию, но пока не может найти достаточно доказательств вины экс-защитника сборной Испании Браво (14 матчей в ее составе). Предполагается, что Ковачевич мог знать детали организации испанцем договорных матчей на родине. Оба выступали с 2007 по 2009 год за греческий «Олимпиакос».
Напомним, Ковачевич подвергся нападению в пригороде Афин. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. Серба доставили в больницу с повреждением колена. При этом повреждение было получено Ковачевичем в результате падения. Бывший форвард «Ювентуса» утверждает, что до покушения в его адрес не поступало никаких угроз.
Отметим, что в настоящее время в Испании ведется расследование об участии Браво в организации договорных поединков. Ранее победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» (а еще двукратный чемпион Испании и трехкратный чемпион Греции) был арестован, но позже выпущен под залог в 100 тысяч евро.
В составе «Реала» Рауль Браво (крайний слева) играл вместе с Роберто Карлосом, Дэвидом Бекхэмом и Зинедином Зиданом
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Кипре взорвали машину футбольного арбитра.
Фото ФК «Олимпиакос», Getty Images
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