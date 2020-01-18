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Злата Огневич раскрыла секрет стройности
Популярная украинская певица Злата Огневич, которая совсем недавно шокировала признанием о своем преследовании со стороны навязчивого поклонника, продемонстрировала результаты успешной борьбы с лишним весом.
Более того, она дала советы всем, кто хочет повторить ее путь к стройности.
«Я начинаю „уменьшать“ порции еды, когда ощущаю, что появилась тяжесть в теле, сложно тренироваться и выдерживать нагрузки… После тренировки полезно выпить апельсиновый фреш, а чуть позже- легкий перекус: белковый омлет, индейка (кто ест мясо), зелень, авокадо и немного фруктов: яблоко, банан, манго», — сообщила звезда, отметив, что принимать пищу важно не ранее чем через 20 минут после тренировки.
Также певица сообщила, что сейчас ее вес составляет 55 кг.
Напомним, ранее артистка опубликовала в Instagram несколько сексуальных снимков в белье, посоветовав всем жить здесь и сейчас, не откладывать на потом и совершать то, что диктует сердце. Также она призналась, что пережила глубокую депрессию, и даже хотела уйти из жизни.
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