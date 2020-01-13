Хотела уйти на небо: Злата Огневич сделала шокирующее признание

Шоу-бизнес

Популярная певица Злата Огневич, вызвавшая восторг подписчиков соблазнительным нарядом, в свой день рождения шокировала откровенным признанием. Артистка опубликовала в Instagram несколько сексуальных снимков в белье, а под ним написала пост. В нем Злата советует всем жить здесь и сейчас, не откладывать на потом и совершать то, что диктует сердце. Также она призналась, что из-за ряда неудач переживала глубокую депрессию, и даже хотела уйти из жизни.

«После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на Небо… Так вот, прийдя в сознание, и ощутив, что я всё ещё дышу, — первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою всё вокруг! То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю ЖИЗНЬ. И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя. Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией!», — призналась Злата.

Она говорит, что сейчас иначе относится к успеху, много работает над собой.

С кем Злата отдыхает, она не афиширует. Певица предпочитает не выставлять напоказ личную жизнь.

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