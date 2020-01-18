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Украина

Писал о судилище над крымскими татарами: оккупанты запретили въезд в Крым украинскому журналисту

15:02 18 января 2020 81
Тарас Ибрагимов
Инф. «ФАКТОВ»

Оккупанты Крыма запретили въезд украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который освещал судебные процессы над крымско-татарскими активистами. По его словам в комментарии hromadske, он будет «невъездным» до 2054 года.

О новом статусе журналист узнал на КПВВ на административной границе с Крымом. Там к нему подошел пограничник и отвел его в кабинет сотрудника ФСБ России. Тот спросил, знает ли украинец, почему здесь оказался, на что тот ответил: «Догадываюсь. Потому что у меня личная неприязнь к ФСБ».

Формальным основанием для отказа во въезде журналиста в аннексированный Крым стала норма федерального закона № 27 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», которая предусматривает возможность установления запретов граждан на въезд в Россию с целью «обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

Напомним, ранее оккупанты Крыма выдворили с полуострова популярного местного блогера, который еще в 2014 году горячо поддерживал аннексию.

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