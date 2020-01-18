Под Запорожьем грузовик раздавил легковушку: есть жертва (фото)

Происшествия

В Запорожской области в результате ДТП погиб мужчина 1971 года рождения. Следователями открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Запорожской области.

«17 января около 21 часов в Вольнянское отделение полиции поступило сообщение о ДТП на автодороге „Запорожье-Донецк“, вблизи села Матвеевка. Водитель грузового автомобиля „MAN“ 1976 года во время разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем „Daewoo Lanos“ под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стали известны подробности масштабного ДТП в районе села Александрия Ровенской области, где из-за сложных погодных условий — тумана и скользкой дороги — столкнулись семь автомобилей.

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