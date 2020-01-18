24.10 / 24.40 26.66 / 27.11
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Запорожьем грузовик раздавил легковушку: есть жертва (фото)

15:28 18 января 2020 78
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожской области в результате ДТП погиб мужчина 1971 года рождения. Следователями открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Запорожской области.

«17 января около 21 часов в Вольнянское отделение полиции поступило сообщение о ДТП на автодороге „Запорожье-Донецк“, вблизи села Матвеевка. Водитель грузового автомобиля „MAN“ 1976 года во время разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем „Daewoo Lanos“ под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стали известны подробности масштабного ДТП в районе села Александрия Ровенской области, где из-за сложных погодных условий — тумана и скользкой дороги — столкнулись семь автомобилей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

продавщица одесского магазина

"Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети (видео)

Дарья Жукова и Ставрос Ниаркос

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)

Март 2018 в Киеве

Сильные морозы и засуха: синоптик дал неутешительный прогноз на весну

Оля Полякова

Ох уж эти ноги: Оля Полякова взбудоражила сеть горячими пляжными фото в купальнике

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер