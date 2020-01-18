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Создавал аварийную ситуацию на дороге: в Киеве поймали пьяного бывшего топ-чиновника МВД
Ночью 18 января в Киеве за вождение в пьяном виде полиция задержала экс-начальника ГАИ Украины. Об этом сообщают активисты PITBULL KIEV в Facebook.
Инцидент с бывшим топ-чиновником произошел в Голосеевском районе столицы. как пишут активисты, от компании людей, которые были изрядно пьяны, отошел мужчина и сел за руль автомобиля Range Rover — Evoque.
Активисты PITBULL KIEV сообщили информацию в полицию, о том, что водитель с явными признаками алкогольного опьянения сел за руль и на большой скорости начинает перемещаться по городу.
«Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию», — пишут активисты.
Полиция подъехала в тот момент, когда Range Rover и активисты, ехавшие за ним, остановились в одном из дворов.
По словам активистов, водитель Range Rovera начал нервничать, когда к нему подошли сотрудники полиции.
Во время задержания пьяный мужчина, а им оказался бывший начальник ГАИ Украины, сопротивлялся сотрудникам полиции. Копам пришлось надеть на него наручники. От теста на алкоголь мужчина отказался.
«Соответствующие материалы, пояснения свидетелей и Google, который дал нам понять, что это не просто „пьяный и бушующий водитель“, а это в бывшем целый начальник ГАИ Украины, который подал в отставку в 2015 году», — говорится в посте.
Ранее «ФАКТЫ» писали о бывшем начальнике Диканьского райотдела полиции Полтавской области, которого суд лишил водительских прав сроком на один год за ДТП, совершенное в пьяном виде.
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