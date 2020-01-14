19 января 2020

Никого и ни в чём не собираюсь упрекать. Упаси, Господи. Подобным пороком сам страдаю. Как, впрочем, и многим людям он хорошо знаком. Порой не разобравшись в ситуации, мы ведь и нагрубить можем, и поспешное решение принять, и близкого человека ни за что обидеть. Потом, конечно, каемся, виним себя, стараемся как-то загладить ошибку. Увы, не всегда это удаётся сделать. И посему лучший урок из произошедшего — не допускать ничего подобного впредь. Тогда и каяться не придётся, и сожалеть будет не о чем.

Слабым утешением для нас может служить то, что не только простым смертным сей грех обычно присущ. И великие личности, чаще всего полководцы, впадали в него. И не раз. Но ни нас, ни их оправдать это не может. А вот сделать выводы будет отнюдь нелишним.

Однажды Чингисхан отправился со свитой на охоту. Его спутники были вооружены луками и стрелами. Сам же он держал на левой руке своего любимого сокола, способного с высоты полёта, заметив цель, камнем обрушиться на неё и замереть в ожидании едва поспевавших за ним охотников. Правда, в этот раз охота не заладилась. И, огорчённый неудачей, Чингисхан решил отправиться в лагерь без свиты, один. День был жарким. И в поисках воды полководец приблизился к почти высохшему горному ручью. Тонкой струйкой стекала с высоченной скалы вожделенная влага. Чтобы собрать её, довелось терпеливо держать серебряную чашу, которую старый воин всегда возил с собой. И вот, когда чаша была наполнена и ему оставалось только сделать первый глоток, сидевшая на руке Чингисхана птица резким взмахом крыла выбила сосуд из его правой руки, вылив воду на землю. Полководец слишком любил своего сокола, чтобы, разгневавшись, тут же как-то его наказать. Но когда подобное повторилось ещё дважды, он, не сдерживая себя, выхватил меч — и убил непокорную птицу.

К тому моменту тоненькая струя воды и вовсе иссякла. И тогда Чингисхан решил подняться к источнику, чтобы уже там наполнить чашу. Каким же было его удивление, когда, поднявшись на скалу, он увидел в воде мёртвую змею — одну из самых опасных и ядовитых в тех краях…

Вернувшись в лагерь с любимым соколом в руках, полководец распорядился создать изваяние (из чистого золота!) птицы, спасшей ему жизнь. И написать на одном крыле: «'Даже когда твой друг совершает поступки, которые тебе не по душе, он остаётся твоим другом'', а на втором крыле: «'То, что делается в ярости, к добру не приводит…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.