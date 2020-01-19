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WhatsApp дал сбой во всем мире: в какие странах пользователи пострадали больше других
В работе популярного мессенджера WhatsApp случился масштабный сбой. Проблемы у пользователей начались во второй половине дня 19 января. Большинство жалоб касалось невозможности отправить сообщения, не работала возможность приема корреспонденции. Около 33% пожаловавшихся пользователей указали, что вообще не могут зайти в свой профиль.
Преимущественное большинство жалоб поступают из Европы. По данным сервиса Downdetector, возникли проблемы у жителей Германии, Франции, Бельгии. Кроме того, жалуются на сбои жители Ближнего Востока — ОАЭ, Израиля, Саудовской Аравии. Получены сведения о проблемах в Индии.
Напомним, ранее стало известно, что у ряда пользователей по всему миру с 1 февраля 2020 года WhatsApp вообще перестанет работать. А создатель Telegram призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
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