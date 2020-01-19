В Британии украинский тризуб назвали символом экстремистов: дипломаты заявили протест

Украина

В Великобритании изображение тризуба неожиданно оказалось в перечне экстремистских символов. Это обнаружило посольство Украины и требует от британцев официальных извинений.

«Руководство по экстремизму» было издано в Великобритании и ориентировалось на британских учителей и врачей, чтобы те своевременно могли распознать принадлежность пациентов/учеников к незаконным движениям, объединениям, группировкам.

Внимательно проанализировав руководство, дипломаты были шокированы. В список экстремистских символов каким-то образом попал «украинский тризуб». Национальный символ Украины, закрепленный в Конституции, британцы назвали «националистическим» знаком.

«Это возмутительно. Не может быть никаких приемлемых объяснений. Мы требуем, чтобы тризуб был удален из „Руководства…“ с официальными извинениями», — говорится в заявлении посольства.

Напомним, ранее посольство Украины в Великобритании выявило случай публикации карты Украины без Крыма. После скандала ошибка была исправлена.

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