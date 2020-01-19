- 16:23 Биатлон в Рупольдинге: Вита Семеренко отыграла в гонке преследования 26 позиций и финишировала в топ-10
- 16:20 Как в "Борисполе" встречали борт с телами жертв авиакатастрофы в Иране: полное видео
- 16:16 В Британии украинский тризуб назвали символом экстремистов: дипломаты заявили протест
- 15:52 До воды не дошел: в житомирском Гидропарке умер участник крещенского купания
- 15:46 «Динамо» — «Легия» — 0:1: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 15:29 WhatsApp дал сбой во всем мире: в какие странах пользователи пострадали больше других
- 15:28 В Киеве полицейские жестко "обломали" водителя, который тяжело травмировал патрульного
- 15:19 Новые тренды в маникюре: абстракции и узоры
- 15:14 День ангела Ивана: открытки и душевные поздравления
- 14:54 "Довольно болезненно": Медведев после отставки наконец сказал правду о "крымских" санкциях
- 14:44 В Тернополе массово изготовляли фальшивые паспорта, дипломы и водительские права
- 14:37 Иран передумал передавать Украине "черные ящики" сбитого "Боинга"
В Британии украинский тризуб назвали символом экстремистов: дипломаты заявили протест
В Великобритании изображение тризуба неожиданно оказалось в перечне экстремистских символов. Это обнаружило посольство Украины и требует от британцев официальных извинений.
«Руководство по экстремизму» было издано в Великобритании и ориентировалось на британских учителей и врачей, чтобы те своевременно могли распознать принадлежность пациентов/учеников к незаконным движениям, объединениям, группировкам.
Внимательно проанализировав руководство, дипломаты были шокированы. В список экстремистских символов каким-то образом попал «украинский тризуб». Национальный символ Украины, закрепленный в Конституции, британцы назвали «националистическим» знаком.
«Это возмутительно. Не может быть никаких приемлемых объяснений. Мы требуем, чтобы тризуб был удален из „Руководства…“ с официальными извинениями», — говорится в заявлении посольства.
Напомним, ранее посольство Украины в Великобритании выявило случай публикации карты Украины без Крыма. После скандала ошибка была исправлена.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.