Празднование Крещения в киевском Гидропарке: эксклюзивные фото

Украина

В Киеве праздник Крещения традиционно отметили в Гидропарке.

В нынешнем году погода «подкачала», поэтому традиционного купания в проруби не получилось. Но сотням участникам мероприятия настроения это не испортило. В днепровскую воду окунались и стар и млад, и поодиночке, и целыми семьями. А кто не рискнул погрузиться с головой, принял благословение освященной водой из… автоцистерны.

Каким увидел праздник наш корреспондент Сергей Тушинский — в эксклюзивном фоторепортаже «ФАКТОВ».



Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали фото с празднования Крещения на столичной Оболони, в Одессе и Крыму. О традициях праздничного дня читайте в статье «ФАКТОВ» «Крещение: чего нельзя и что нужно делать в праздник».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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