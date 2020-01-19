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Украина

Празднование Крещения в киевском Гидропарке: эксклюзивные фото

16:32 19 января 2020 580
Крещение в киевском Гидропарке
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве праздник Крещения традиционно отметили в Гидропарке.

В нынешнем году погода «подкачала», поэтому традиционного купания в проруби не получилось. Но сотням участникам мероприятия настроения это не испортило. В днепровскую воду окунались и стар и млад, и поодиночке, и целыми семьями. А кто не рискнул погрузиться с головой, принял благословение освященной водой из… автоцистерны.

Каким увидел праздник наш корреспондент Сергей Тушинский — в эксклюзивном фоторепортаже «ФАКТОВ».


Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали фото с празднования Крещения на столичной Оболони, в Одессе и Крыму. О традициях праздничного дня читайте в статье «ФАКТОВ» «Крещение: чего нельзя и что нужно делать в праздник».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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