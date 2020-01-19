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"Левые" и "правые" схлестнулись на Михайловской площади в Киеве: что не поделили (фото, видео)
В Киеве на Михайловской площади 19 января произошли столкновения участников «левых» и «правых» движений. 11 человек задержаны и доставлены в управление полиции.
Акция «левых» была посвящена 11-й годовщине убийства в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Участники мероприятия в сопровождении усиленной полицейской охраны пришли на Михайловскую и там в плотном кольце Нацгвардии провели митинг.
Молодежь скандировала лозунги за права человека и против репрессий. Некоторые плакаты участников акции были направлены против представителей правых сил, которым приписали нападения на левых активистов.
Когда митинг подходил к концу, рядом с участниками акций были замечены молодые люди в балаклавах. Они попытались забросать яйцами выступавших, но не пробились сквозь плотный кордон.
После того, как «левые» стали расходиться с Михайловской площади и находились на пути к фуникулеру, в толпу были брошены несколько петард. Вмешалась полиция.
По информации правоохранителей, в Шевченковское райуправление полиции Киева доставлены одиннадцать граждан. Правовую оценку событий полиция еще не озвучивала.
Напомним, ежегодно к годовщине убийства в Москве журналистки Бабуровой и адвоката Маркелова проходят акции, посвященные защите прав человека и против политических расправ над представителями медиа.
Фото Левый Блок/Facebook, ZMINA. Центр прав людини/Facebook
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