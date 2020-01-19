Украина

"Не знаю, зачем я это сделал, но я рад": дипломаты США искупались в Днепре на Крещение (видео)

В праздник Крещения к традиционным купаниям в Днепре приобщились сотрудники посольства США в Украине. В ярком видео, снятом на пляже киевского Гидропарка, работники дипучреждения признаются, что уважают украинские традиции и вместе с киевлянами готовы искупаться в ледяной воде ради всего хорошего в новом году.

«Я не знаю, зачем я это сделал, но я рад, что искупался. Было супер», — признался сотрудник отдела прессы, образования и культуры посольства. Его коллеги присоединились к поздравлениям с праздником.

«ФАКТЫ» собрали самые красочные фото с праздника Крещения в Киеве. В столичном гидропарке купались целыми семьями, включая детей. Наименее смелые предпочли понаблюдать с берега.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter