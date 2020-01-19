24.08 / 24.37 26.71 / 27.08
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На пруду под Берегово погибли рыбаки: первые подробности трагедии (фото)

19:05 19 января 2020 859
пруд
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатье во время зимней рыбалки утонули двое жителей города Берегово. Отец и сын отправились порыбачить на озеро возле села Мужиево, но не учли, что лед тонкий. Посреди водоема мужчины ушли под воду.

Спасателей вызвал третий рыбак, остававшийся на берегу. Сначала он сам пытался помочь друзьям, но затем понял, что не справляется. Команда пожарно-спасательной части Берегово приехала на помощь, водолазы обшарили дно пруда. К несчастью, пришлось констатировать, что рыбаки 44 лет и 69 лет утонули.

рыбаки

В связи с несчастным случаем спасатели еще раз обратились к любителям зимней рыбалки. Лед на водоемах Закарпатья еще тонкий, выходить на него крайне опасно.

Напомним, любители подледного лова, не учитывающие погодные условия, рискуют оказаться на дрейфующей льдине. Также в зимние месяцы к врачам часто обращаются из-за опасных ранений рыболовным крючком.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

мужчина

В Запорожье таксист жестко наказал пассажира, отказавшегося платить за проезд (видео)

пенсии

Задержки в выплате пенсий начнутся в марте, — экс-министр Рева

обстрел

На Донбассе масштабный бой: у ВСУ крупные потери, штаб молчит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер