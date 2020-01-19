- 20:27 Во Львове автомобиль протаранил остановку с людьми: первые подробности ДТП
- 20:13 Пьяный полицейский на авто сбил пешеходов в Одессе
- 19:59 Малюська без предупреждения нагрянул в Лукьяновское СИЗО после скандальных заявлений омбудсмена
- 19:36 В Киеве хулиганы за ночь прокололи колеса 30 автомобилей
- 19:05 На пруду под Берегово погибли рыбаки: первые подробности трагедии
- 18:36 На Донбассе масштабный бой: у ВСУ крупные потери, штаб молчит
- 18:20 Известных российских артистов не пустили в Украину
- 18:17 В Одессе пьяный водитель жестоко избил полицейского
- 17:57 «Динамо» сыграло вничью с лидером чемпионата Польши: видео матча в Турции
- 17:50 "Не знаю, зачем я это сделал, но я рад": дипломаты США искупались в Днепре на Крещение
- 17:33 В родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста
- 17:11 Когда нельзя заключать брак и вырывать зубы: лунный календарь на 20-26 января
На пруду под Берегово погибли рыбаки: первые подробности трагедии (фото)
В Закарпатье во время зимней рыбалки утонули двое жителей города Берегово. Отец и сын отправились порыбачить на озеро возле села Мужиево, но не учли, что лед тонкий. Посреди водоема мужчины ушли под воду.
Спасателей вызвал третий рыбак, остававшийся на берегу. Сначала он сам пытался помочь друзьям, но затем понял, что не справляется. Команда пожарно-спасательной части Берегово приехала на помощь, водолазы обшарили дно пруда. К несчастью, пришлось констатировать, что рыбаки 44 лет и 69 лет утонули.
В связи с несчастным случаем спасатели еще раз обратились к любителям зимней рыбалки. Лед на водоемах Закарпатья еще тонкий, выходить на него крайне опасно.
Напомним, любители подледного лова, не учитывающие погодные условия, рискуют оказаться на дрейфующей льдине. Также в зимние месяцы к врачам часто обращаются из-за опасных ранений рыболовным крючком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!