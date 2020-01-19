На пруду под Берегово погибли рыбаки: первые подробности трагедии (фото)

Происшествия

В Закарпатье во время зимней рыбалки утонули двое жителей города Берегово. Отец и сын отправились порыбачить на озеро возле села Мужиево, но не учли, что лед тонкий. Посреди водоема мужчины ушли под воду.

Спасателей вызвал третий рыбак, остававшийся на берегу. Сначала он сам пытался помочь друзьям, но затем понял, что не справляется. Команда пожарно-спасательной части Берегово приехала на помощь, водолазы обшарили дно пруда. К несчастью, пришлось констатировать, что рыбаки 44 лет и 69 лет утонули.

В связи с несчастным случаем спасатели еще раз обратились к любителям зимней рыбалки. Лед на водоемах Закарпатья еще тонкий, выходить на него крайне опасно.

Напомним, любители подледного лова, не учитывающие погодные условия, рискуют оказаться на дрейфующей льдине. Также в зимние месяцы к врачам часто обращаются из-за опасных ранений рыболовным крючком.

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