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Украина

Малюська без предупреждения нагрянул в Лукьяновское СИЗО после скандальных заявлений омбудсмена (фото)

19:59 19 января 2020 322
сизо
Инф. «ФАКТОВ»

После того как омбудсмен опубликовала шокирующие фото из Киевского СИЗО № 1, в следственный изолятор на Лукьяновке без предупреждения нагрянул с проверкой министр юстиции. Денис Малюська, как и ранее омбудсмен, отмечает, что Лукьяновское СИЗО разрушается от сырости, нет достаточной вентиляции, и некоторые арестанты в таких условиях сидят, дожидаясь приговора, более трех лет.

сизо

«Что поразило. Большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО чрезмерно долго. Два парня провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не «рекордсмены», — отмечает министр.

сырость

Также в СИЗО чувствуется отсутствие четкого и понятного алгоритма распределения по камерам. Есть камеры с лучшими условиями, и они пустуют, а вот камеры в плачевном состоянии полностью заполнены.

сырость

Напомним, ранее в Лукьяновском СИЗО умер заключенный, не дождавшись помощи от врачей.

Фото Denis Malyuska/Facebook

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