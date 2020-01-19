Непобедимый «Ливерпуль» одолел «Манчестер Юнайтед» и установил европейский рекорд (видео)

Спорт

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» уверенно приближается к своему первому за 30 лет триумфу в английской премьер-лиге. В воскресенье, 19 января, подопечные Юргена Клоппа на родном «Энфилде» в рамках 23-го тура победили именитый «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (ван Дейк, 14, Салах, 90+3). При этом еще два мяча хозяев поля (отличились Фирмино и Жоржиньо Вийналдум) судьи отменили после обращения к VAR, а голевую передачу Салаху (на фото) отдал… голкипер Алиссон.

Благодаря этой победе земляки «Битлз» набрала 64 очка в чемпионате Англии за 22 матча (21 победа!), установив рекорд топ-5 лиг Европы. Предыдущее достижение принадлежало «Манчестер Сити» и «Баварии», которые набрали 62 очка в сезонах-2017/2018 и 2013/2014 соответственно.

Кстати, «Ливерпуль» забил в каждой из 22 игр чемпионата Англии этого сезона. Последней командой АПЛ, которой удавалось подобное с начала турнира, был «Арсенал» в сезоне-2001/2002. Тогда клуб из Лондона забил во всех 38 матчах АПЛ и стал чемпионом.

После очередного успеха парни Клоппа уверенно идут первыми, с игрой в запасе на 16 очков опережая «Манчестер Сити», на 19 — «Лестер» и на 25 — «Челси».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер «Ливерпуля» Алиссон удостоен награды Samba Gold.

Фото Twitter ФК «Ливерпуль»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter