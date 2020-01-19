У известного телеведущего родился сын: первое фото малыша

Шоу-бизнес

Популярный телеведущий и комментатор «Евровидения» Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. 19 января у Тимура и его жены Инны родился сын. Мальчика решили называть Марком.

Малыш родился с нормальным ростом и весом (55 см и 3740 г). Появился на свет он в том же роддоме, что и старшая сестра. Первой в семье Мирошниченко родилась девочка Мия (18 июня 2018 года).

Накануне Тимур Мирошниченко волновался, что радостное событие все затягивается и публиковал в Instagram посты с тегом #СынВыходи. Изначально врачи ожидали роды 13 января, но когда стало понятно, что появление малыша на свет затягивается, Мирошниченко пообещал ценный подарок угадавшему дату рождения. Многие из подписчиков сделали ставки на 19 января, как на очень красивую и символическую дату.

Инна Мирошниченко признавалась в Instagram, что несмотря на иронические посты под заголовком «Записки вечно беременной», она чувствует, что роды скоро, а потому особо не беспокоится, а прислушивается к ощущениям.

Напомним, осенью 2019 года Мирошниченко предложили участие в проекте о светской жизни, и ведущий дал согласие.

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