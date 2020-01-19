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Наденьте одежду поплотнее: синоптик рассказала, какой будет погода в первый день рабочей недели
Погоду в начале следующей недели в Украине будет определять антициклон Ekart. Благодаря ему, день 20 января будет ясным, без осадков. Утром в большинстве областей ожидается туман, видимость 200−500 м. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Днем 20 января синоптики прогнозируют до 4° тепла, в восточных областях в течение дня будет держаться небольшой мороз до -2°. Ночью во всех областях немного подморозит до −1…−2 градусов.
Синоптик Наталья Диденко предупредила о некомфортном северо-западном ветре: «В Киеве 20 января осадки маловероятны, температура воздуха днем будет крутиться около 0… +2 градусов. Северо-западный ветер также будет порывистым, выбирайте завтра верхнюю одежду поплотнее, шарфы, капюшоны».
Напомним, синоптики ожидают перемены погоды не ранее 24 января. А до этого прогнозируют сохранение нынешних дневных и ночных температур, нетипично высоких как для января. Подробно об этом в статье «ФАКТОВ» «Крещенских морозов не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы (карты)».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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