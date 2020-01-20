Мир

Насмерть обварились кипятком: в РФ в отеле прорвало трубу, погибли пять человек

В российском городе Пермь, где в декабре мужчина под наркотиками расстрелял женщину прямо на улице, произошло новое ЧП: в одном из отелей на цокольном этаже здания прорвало трубу, кипяток хлынул в комнату, где находились люди.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.

«Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Пострадало три человека, они госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, есть погибшие», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что погибли пять человек, еще несколько находятся в больнице с ожогами.

Также сообщается, что на месте инцидента дежурят семь бригад скорой помощи.

Российские СМИ сообщают, что похожий инцидент случился в декабре прошлого года в городе Сургуте, где на посетителей и сотрудников многофункционального центра (МФЦ) полился кипяток. Сотрудники МФЦ огородили место ЧП стульями, вывели посетителей. Позже выяснилось, что прорвало трубу с горячей водой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Запорожье на двухлетнего малыша опрокинулась кастрюля с кипятком.

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